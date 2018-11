Bloomberg venter, at bøden til Danske Bank fra de amerikanske myndigheder vil være under en milliard dollar.

Danske Banks hvidvasksag har trukket tråde til USA, hvor det amerikanske justitsministerium undersøger sagen. Og det kan kaste bøder af sig.

Bloomberg, en finansiel informationstjeneste med egen analyseafdeling, estimerer dog, at bøden vil blive håndterbar. Det skriver Ritzau Finans.

- Vi forventer, at bøderne i USA ikke vil komme op på over en milliard dollar (6,6 milliarder kroner red.) baseret på, at banken tjente 1,7 milliarder kroner svarende til 262 millioner dollar i perioden 2007-2015 på deres non-resident kunder i filialen i Estland, lyder det fra Elliot Z. Stein, der er analytiker hos Bloomberg Intelligence.

- Banken har identificeret mistænkelige pengestrømme på op til 234 milliarder dollar, men det er uvist, hvor stor en del af disse der har fundet vej gennem det amerikanske finansielle system, skriver han.

Oveni kommer eventuelle sagsanlæg fra aktionærer, hvilket også kan øge risikoen for sager i USA.

Det kan være en formildende omstændighed, at Danske Bank samarbejder med de amerikanske myndigheder i sagen. Og det kan være med til at gøre en eventuel bøde mindre, påpeger analytikeren.

Tilbage i 2014 fik den franske bank BNP Paribas en bøde på 57 milliarder kroner af de amerikanske myndigheder for at have ladet mistænkelige overførsler fra lande som Iran, Sudan og Cuba sive gennem banken i 2004-2012.

Bødens størrelse skal ses i lyset af, at BNP Paribas ikke samarbejdede i samme omfang med myndigheder, påpeger Bloomberg.

- Danske Banks topchefs fratrædelse sammen med bankens villighed til at samarbejde kan være med til at afbøde sagen mod de amerikanske myndigheder, skriver Elliot Z. Stein.

Tidligere har banken Morgan Stanley vurderet, at Danske Bank kan blive ramt af bøder på samlet 12,6 milliarder kroner for den mulige hvidvask i Estland.

/ritzau/