Mens overskuddet er faldet markant hos Saxo Bank, er antallet af kunder og kundemidler steget kraftigt.

Overskuddet hos Saxo Bank er sidste år styrtdykket til 40 millioner kroner.

Det er markant lavere end de 936 millioner kroner, som banken tjente året før. Det fremgår af Saxo Banks årsregnskab, der er offentliggjort onsdag.

Saxo Bank forklarer selv den store tilbagegang med blandt andet svære vilkår på de finansielle markeder og negative renter i flere markeder.

- Samtidig har vi sænket priserne markant og fortsat vores store investeringer i bedre platforme, produkter og digitale løsninger til vores kunder og partnere, siger Kim Fournais, administrerende direktør i Saxo Bank, i en pressemeddelelse.

Mens han selv kalder årets resultat for utilfredsstillende, så glæder han sig over, at banken har oplevet en rekordstor tilgang af nye kunder.

Ved udgangen af året havde Saxo Bank 525.000 kunder. Det er næsten tre gange så mange, som banken havde året før.

Med den store tilgang havde Saxo Banks kunder i alt 375,5 milliarder kroner at gøre godt med. Det var mere end tre gange så meget som et år tidligere.

- 2019 var også et vigtigt år i Saxo Banks historie, da vi gennemførte opkøbet af BinckBank, der tilføjer både mange dygtige og dedikerede medarbejdere og et betydeligt antal kunder og aktiver til koncernen.

- Derudover har vi etableret et joint venture med vores aktionær Geely for at levere teknologiløsninger til finansielle institutioner i Kina. Samlet set har vi et stærkt fundament for fremtidig vækst, siger Kim Fournais.

I forbindelse med regnskabet nævner Saxo Bank, at banken ligesom mange andre bevæger sig i en vanskelig tid på grund af coronapandemien.

Hos Saxo Bank har man som følge af coronakrisen besluttet at fremrykke alle betalinger til sine leverandører for at hjælpe dem økonomisk under krisen.

/ritzau/