43.000 ansatte i finanssektoren kan med ny overenskomst se frem til lønstigninger og fokus på bedre trivsel.

Lønstigninger og fokus på bedre trivsel er nogle af hovedpunkterne i den nye overenskomst, der mandag er faldet på plads for 43.000 finansansatte.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet, der repræsenterer de ansatte i finanssektoren.

- Vi er nået frem til en aftale, der giver vores medlemmer noget nu og her, men også peger fremad, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Den nye overenskomst træder i kraft fra 1. april, hvis et flertal af Finansforbundets stemmeberettigede medlemmer stemmer ja til aftalen.

Herefter vil aftalen løbe frem til 31. marts 2023.

Et af hovedpunkterne i aftalen er, at de finansansatte kan se frem til seks procent lønstigninger i overenskomstperioden.

Aftalen indeholder også en række initiativer til at forbedre trivslen i overenskomstperioden - blandt andet via et fælles trivselsudvalg, trivselsvejledere og et sæt anbefalinger for god trivsel.

- Det har ikke været ukomplicerede forhandlinger, men der ligger nu en meget fornuftig aftale, som vores medlemmer kan være rigtig godt tjent med, siger Kent Petersen.

I FA kalder administrerende direktør Mariane Dissing aftalen for ansvarlig.

- Vi har indgået en overenskomstaftale, der rækker langt ind på fremtidens arbejdsmarked, og som har et stærkt fokus på fleksibilitet for medarbejdere og virksomheder.

- Det er samtidig en aftale, der er økonomisk ansvarlig både over for den enkelte virksomhed, overfor finanssektoren og overfor samfundsøkonomien.

- Jeg synes afgjort, at det er en fremsynet og attraktiv overenskomst for både medarbejdere og virksomheder, siger Mariane Dissing.

Den indgåede overenskomst følger, efter at den første store overenskomst på det private område for nylig blev indgået.

Det skete med en ny aftale mellem CO-Industri og Dansk Industri. Den nye aftale vedrører omkring 230.000 lønmodtagere fra 6000 virksomheder.

I alt skal der forhandles overenskomster for 600.000 privatansatte i starten af 2020.

/ritzau/