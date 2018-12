Chauffører fra transportfirmaet Kurt Beiers lejr i Padborg er rejst til Polen, skriver Fagbladet 3F.

13 af 23 filippinske lastbilchauffører, der er blevet hjulpet ud af den slumlignende lejr i Padborg, som transportfirmaet Kurs Beier Transport har placeret dem i, har forladt Danmark. Det oplyser flere af chaufførerne til Fagbladet 3F.

Chaufførerne er sammen med fire srilankanske chauffører en del af en sag, hvor Kurt Beier Transport bliver efterforsket af politiet for overtrædelse af straffeloven. Efterforskningen kredser om chaufførernes leveforhold, der af Fagbladet 3F beskrives som en slumlejr.

Socialstyrelsens Center mod Menneskehandel har vurderet, at chaufførerne er ofre for menneskehandel til tvangsarbejde.

Direktøren for Kurt Beier Transport, Karsten Beier, har tidligere erkendt, at forholdene i lejren var "utilstrækkelige". Men samtidig har han på det kraftigste afvist, at firmaet har medvirket til menneskehandel.

I en måned har de 27 chauffører været under et beskyttelsesprogram. Men den såkaldte refleksionsperiode udløb fredag, hvorefter chaufførerne skal stå på egne ben.

Tre af de filippinske chauffører ankom ifølge Fagbladet 3F til Polen søndag. Her forsøger de at få en polsk arbejdstilladelse, så de atter kan køre lastbil i EU.

Filippinerne er alle blevet stillet et nyt job som lastbilchauffør i udsigt af et polsk selskab, men parterne har endnu ikke underskrevet ansættelseskontrakter, oplyser chaufførerne til fagbladet.

Mandag morgen tog ni filippinske og to srilankanske chauffører ifølge Fagbladet 3F til Polen.

Disse chauffører vil også forsøge at få nye polske arbejdstilladelser, så de ligeledes kan arbejde videre i EU. De forventer at få arbejde i et andet polsk transportfirma.

Fagbladet kender til yderligere en filippinsk chauffør, der er taget til Polen for et stykke tid siden. Han har angiveligt allerede fået en ny polsk arbejdstilladelse og et nyt job som lastbilchauffør.

De resterende chauffører fra slumlejren kan få forlænget programmet under Center mod Menneskehandel med op til 120 dage, hvis de samarbejder om en forberedt hjemsendelse.

/ritzau/