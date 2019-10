Bilgiganterne Fiat Chrysler Automobiles og PSA Group har startet samtaler om en mulig fusion.

Det skriver Wall Street Journal.

En eventuel fusion vil ifølge avisen skabe en samlet bilgigant til en værdi af 50 milliarder dollars, eller hvad der svarer til ca. 336 milliarder danske kroner.

Efter at nyheden kom ud, er Fiat Chrysler aktien steget med over otte procent på børsen i New York.

Ved en eventuel fusion forventes det ifølge rygter, at Carlos Tavares, der er administrerende direktør for PSA Group, som blandt andet ejer bilmærkerne Peugeot, Citroën og Opel, vil blive topchef i det nye selskab.

Samtidig forventes det, at Fiat Chryslers formand, John Elkann, vil fortsætte i samme stilling i det nye selskab.

Fiat Chrysler Automobiles, der blandt andet ejer Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep og Maserati, har tidligere forsøgt at fusionere med Renault, men endte med at trække tilbuddet om en fusion tilbage. Det kan du læse mere om her.

Opdateres...