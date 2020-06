Rejsearrangører har den seneste tid oplevet en stigning i antallet af solgte rejser til efter 1. september.

Danskerne ser så småt ud til igen at have fået appetit på at rejse til udlandet.

I hvert fald oplever TUI Danmark, en af de største rejsearrangører herhjemme, en stigning i antallet af solgte rejser.

Det sker, efter flere måneder hvor udbruddet af coronavirus har afholdt mange fra at rejse ud af Danmark.

- Men den seneste måneds tid og særligt den seneste uge har vi set en ret stor stigning i antallet af bestillinger.

- Bare den seneste uge har vi set en stigning på over 100 procent, siger Mikkel Hansen, kommunikationschef i TUI Danmark.

Han bemærker, at der stadig er et stykke op til det niveau, der var samme tid sidste år.

- Men vi nærmer os med hastige skridt, fortæller Mikkel Hansen.

De fleste af bestillingerne hos TUI Danmark er i øjeblikket med afrejse efter 1. september.

Da Udenrigsministeriet i slutningen af maj opdaterede sine rejsevejledninger, blev rådet om at undgå ikke-nødvendige rejser forlænget frem til 31. august.

Ifølge interesseorganisationen Rejsearrangører i Danmark er det ikke kun TUI Danmark, der oplever en stigende interesse for at rejse ud.

Det er en tendens, som hele branchen nyder godt af, forklarer Jan Vendelbo, formand for Rejsearrangører i Danmark og direktør hos Spies.

- Efter at rejsevejledningerne blev forlænget, og man først kunne tage på ferie igen fra 1. september, så oplevede vi i branchen en stor efterspørgsel på at rejse ud.

- Mange af dem, der havde planlagt en rejse i juli eller august, har også valgt at flytte deres rejse frem til september eller oktober. Det viser, at der er en stor lyst til at komme ud og rejse igen, siger Jan Vendelbo.

Hos TUI Danmark topper Grækenland lige nu listen over de mest populære rejsedestinationer. De seneste 30 dage er mere end halvdelen af alle bestillinger gået til Grækenland.

Også Cypern er et meget populært rejsemål for TUI Danmark, mens Spanien og Tyrkiet er noget længere nede på listen.

Ifølge kommunikationschef Mikkel Hansen kan det hænge sammen med, at kunderne hellere vil til Grækenland og Cypern, hvor coronavirusset generelt har været mere under kontrol end i Spanien og Tyrkiet.

