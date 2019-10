Svensk musiktjeneste har øget antallet af brugere og abonnenter, men venter stadig underskud i 2019.

Et stadig stigende antal brugere og abonnenter bliver ved med at gøre det økonomisk attraktivt for den svenske musiktjeneste Spotify at være et online musik- og podcastbibliotek.

I selskabets regnskab for tredje kvartal kan man læse, at Spotify har fået fem millioner flere abonnenter og 15 millioner flere brugere og tjent 403 millioner euro før skatter og renter.

Spotify bruger begge grupper til at tjene penge. Abonnenterne betaler løbende for at undgå at høre annoncer. Brugerne betaler ikke, men til gengæld kan Spotify tjene penge på at sælge annoncer, der kommer mellem de forskellige numre.

Det er dog især abonnenterne, der skaber aktivitet i kasseapparatet hos musiktjenesten.

Af en omsætning på cirka 12,7 milliarder kroner i løbet af et kvartal står abonnenterne for 11,7 milliarder kroner.

Samtidig tyder noget på, at de fem millioner nye abonnenter har givet Spotify det sidste skub væk fra røde tal på bundlinjen til en overskudsgivende drift.

Det er første gang siden fjerde kvartal i 2018.

En årsag til fremgangen er en øget interesse for podcast, hvor Spotify fortsætter med at vokse som platform.

Målt på antallet af timer, hvor brugere og abonnenter har lyttet til podcast, er der tale om en fremgang på 39 procent i tredje kvartal.

Ifølge Spotify skifter podcast-lytterne til abonnement i hastigt tempo.

- Sammenhængen (mellem podcast-forbrug og abonnement, red.) er meget tydelig. Vi arbejder på at kortlægge årsagen, skriver Spotify.

Derudover noterer Spotify, at mange nye brugere kommer fra Latinamerika og Asien.

Trods overskuddet i tredje kvartal forventer Spotify stadig et tab på driftsresultatet for hele 2019. Forventningen er et minus på mellem 979 millioner og 232 millioner kroner.

/ritzau/