Fem hverdagshelte, som har gjort noget særligt for andre, er blevet udvalgt som ansigter på nye frimærker.

Hvad har en omsorgsklovn fra Víborg til fælles med en 11-årig flaskesamler fra Ribe?

Det er begge personer, der har udmærket sig på en særlig måde, og som fortjener at få en plads på et frimærke.

PostNord har i fællesskab med Falck sat en afstemning på benene, hvor såkaldte hverdagshelte er blevet nomineret til at skulle portrætteres på frimærker.

Nu er de fem personer, der skal pryde mærkerne, valgt. Det skriver postselskabet i en pressemeddelelse.

- Det er et specielt år med corona, vi har været igennem, hvor nogen har gjort en forskel. Det fik os til at tænke på, om vi ikke skulle bruge frimærker til at fejre dem, der gør en forskel i hverdagen. Som stiller frivilligt op og altid er der, når man har brug for dem, siger Martin Pingel, designchef i PostNord.

Blandt de fem er 11-årige Mikkel Madsen fra Ribe, som har startet et flaskesamlerprojekt, der donerede penge til coronaramte børn i forbindelse med Danmarks Indsamlingen 2021.

Og Leif Framke fra Allerød, der i 2019 kastede sig ud i bølgerne for at redde en femårigs liv, da hun var ved at drive til havs på sit badedyr.

- Jeg er ikke speciel religiøs, men jeg kan da ikke lade være med at føle, at jeg har været skæbnens værktøj, siger han i pressemeddelelsen.

Det er første gang, at personer uden for kongehuset, kultur- eller forskerverden bliver portrætteret på de små portobilletter.

Over 12.000 personer har i første omgang stemt på en af fem udvalgte i hver region. Blandt de to kandidater fra hver region, som har fået flest stemmer, har en jury bestående af blandt andre fodboldspiller Nadia Nadim og radiovært Mads Steffensen valgt en fra hver region, der har vundet frimærkeæren.

- Det er nogen, der har gjort en forskel for os andre, som er blevet valgt. Som enten har været vedholdende og har gjort en løbende indsats for at forbedre tilværelsen for deres medmennesker, eller som har reddet nogen i nød, siger Martin Pingel.

De fem udvalgte hverdagshelte bliver billedeliggjort af Politikens tegner Thomas Thorhauge, og frimærkerne bliver udgivet i et oplag på fire millioner den 16. september.

I alt bliver der i dag trykt op til 20 millioner frimærker årligt.

Danskerne poster fortsat sjældnere breve. 200 millioner breve - som både tæller erhvervsbreve og fra privatpersoner går årligt gennem Postnords system i Danmark. I 2018 var tallet 265 millioner.

/ritzau/