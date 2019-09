Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen lægger op til diskussion om armslængdeprincip med universiteterne.

Det er bekymrende, at der nu igen er konstateret urent trav i forbindelse med formidling af forskningsresultater fra danske universiteter.

Det mener uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

- Det er klart, at hvis det er en enkelt sag, så er det, hvad det er, men jeg bliver bekymret for, om det er en generel tendens, når der dukker flere sager op.

Landbrug & Fødevarer erkendte fredag, at organisationen i to forskningsrapporter om oksekød har blandet sig for meget i, hvordan resultaterne skulle formidles.

Det viste en intern undersøgelse, der blev iværksat, efter at en rapport fra 2018 om produktionen af oksekøds klimaaftryk har affødt hård kritik.

Her spillede Landbrug & Fødevarer en fremtrædende rolle i arbejdet med rapporten.

Nu lægger ministeren op til en bred drøftelse med de danske universiteter.

- Vi skal have styr på det. Forskningsfriheden er fuldstændig afgørende, og derfor lægger jeg op til at tage en drøftelse bredt med universiteterne, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Landbrug & Fødevarer har erkendt at have blandet sig for meget i formidlingen af resultater fra Aarhus Universitet og DTU.

Ane Halsboe-Jørgensen vil sikre, at sådanne fejl ikke sker fremover og på andre universiteter.

- Det er en anledning til at drøfte det kodeks, vi allerede har om forskning, og om hvordan vi kommunikerer resultater. Er det kodeks godt nok, og hvordan sikrer vi, at det bliver efterlevet, siger ministeren og tilføjer:

- Som minister er jeg selvfølgelig optaget af, at vi får styr på det, så vi har forskning, vi kan regne med. Det skal også være sådan, at vores forskere ikke bliver udsat for unødigt pres fra de steder, hvor pengene kommer fra.

