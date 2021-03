- Dette markerer med stor sandsynlighed, at det er slut med jobtab i USA i denne krise, siger økonom.

I USA blev der i februar skabt 379.000 job uden for landbruget. Det er mere end de forventede 198.000. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Dette markerer med stor sandsynlighed, at det er slut med jobtab i USA i denne krise. Og heldigvis for det, for så kan økonomien jo genstarte processen med at opsuge de cirka 10 millioner job, som vi i dag ligger under niveauet samme tid sidste år inden krisen havde ramt USA, siger Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit.

Cheføkonom Tore Stramer i Dansk Erhverv siger, at det må siges at være en rigtig rar overraskelse efter en ellers hård og dyster vinter for amerikansk økonomi.

- Dagens positive jobtal viser, at det amerikanske arbejdsmarked så småt er ved at vriste sig fri af coronaepidemien. Smittetallene i USA er generelt faldet siden midten af januar, hvilket har muliggjort en gradvis genåbning i en række stater, siger han og pointerer videre:

- Dertil udbetalte det amerikanske finansministerium en check på 600 dollar til de fleste amerikanske forbrugere i januar, hvilket udløste en solid fremgang i det jobtunge amerikanske detailsalg.

- Selv om februar bød på en fornuftig jobvækst, så er beskæftigelsen fortsat banket ned med omkring 9,6 millioner siden coronakrisen ramte i starten af 2020. Det er et voldsomt jobtab, der betyder, at rigtig mange amerikanere i øjeblikket har ondt i privatøkonomien. Det er derfor også helt på sin plads, at præsident Biden barsler med endnu en stor hjælpepakke på hele 1.900 milliarder dollar.

Tore Kramer mener ikke, at der kan være tvivl om, at den amerikanske økonom i øjeblikket skriger på yderligere finanspolitiske stimulans.

- Set med danske briller, så skal vi håbe på at den helt store finanspolitiske hjælpepakke bliver vedtaget. En stor hjælpepakke vil fremskynde genopretningen i den amerikanske økonomi og dermed understøtte de danske eksportvirksomheders afsætningsmuligheder, siger han.

USA er blevet vores største eksportmarked og vi afsatte alene sidste år varer og tjeneste for hele 162 milliarder kroner. Det er en enorm omsætning, der beskæftiger omkring 100.000 personer herhjemme.

/ritzau/