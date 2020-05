Tysk domstol giver mand erstatning for fupsoftware i bil. Lignende sag er ikke rejst i Danmark.

Selv om en tysk domstol mandag har tilkendt en mand erstatning for at have købt en bil med snydesoftware, er det ikke sikkert, at danske bilejere kan få samme erstatning på sigt.

Det oplyser Torben Lund Kudsk, der er afdelingsleder ved bilejernes brancheorganisation, FDM.

- Vi er i Danmark stoppet ved at sige, at problemet er løst miljømæssigt, og vi har haft nogle forbrugere, som heller ikke er stillet dårligere økonomisk, så der er på den front ikke noget erstatningsmæssigt i det.

- Vi har endnu ikke i Danmark vurderet, at der har været basis for at se på det mere moralske i det. Altså om det, at man købte noget, som man troede, var noget andet, skulle give anledning til en decideret erstatning, siger han.

FDM vil gennemlæse dommens præmisser, hvorefter den sammen med sin tyske søsterklub vil vurdere, om det også kan gøre sig gældende i Danmark.

- Det er ikke noget, vi på stående fod kan sige, siger Torben Lund Kudsk.

Sagen er døbt dieselgate. Den handler om, at 11 millioner Volkswagen-biler var udstyret med software, der fik det til at se ud, som om de var mere miljøvenlige, end det egentlig var tilfældet.

I Danmark blev det lovpligtigt at få bilen opdateret, men det har ikke været tilfældet i eksempelvis Tyskland. Her kører der ifølge afdelingslederen stadig VW-biler rundt, som sviner for meget.

- I FDM har vi lavet test med vores internationale samarbejdspartnere, der har afdækket, om den her opdatering af softwaren har haft nogle af negative konsekvenser for forbrugeren.

- Om den brugte mere brændstof, havde færre hestekræfter eller sodede mere til. Det har ikke været tilfældet, siger Torben Lund Kudsk.

Han beder dansk bilejere væbne sig med tålmodighed.

/ritzau/