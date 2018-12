0 stjerner. Det er, hvad familiebilen Fiat Panda scorer i en helt ny sikkerhedstest.

Og det kaster ikke ligefrem rosende ord af sig fra FDM. Over for B.T. går bilejernes organisation så langt som at kalde resultatet for 'pinligt ringe' og 'fuldstændig vanvittigt'.

»Bilen falder helt igennem i forhold til dagens sikkerhedsstandarder. Hvis man kører galt med den bil, er det livstruende og meget farligt. Det er ganske enkelt pinligt ringe og fuldstændig vanvittigt, hvis jeg skal være helt ærlig, siger Søren W. Rasmussen, der er FDM's repræsentant i The European New Car Assessment Programme - også kaldet Euro NCAP - som står for sikkerhedstesten.

Fiat Panda blev sidst testet tilbage i 2011, hvor den klarede sig godt og fik fire stjerner ud af fem. Men måden man testede sikkerheden på dengang, er i dag forældet, og derfor skulle der en ny test til. En test, som bilen, der stadig kan købes fra ny, altså dumpede med et brag.

Bilen Fiat Panda dumpede Euro NCAP’s sikkerhedstest med et brag og fik 0 ud af fem stjerner. Foto: Euro NCAP Vis mere Bilen Fiat Panda dumpede Euro NCAP’s sikkerhedstest med et brag og fik 0 ud af fem stjerner. Foto: Euro NCAP

Efter det hovedrystende resultat er FDM derfor også klar i mælet, hvis man går og overvejer et bilkøb.

»Hvis man skal købe en ny bil i dag, så skal man gå en stor bue udenom Fiat Panda. Det er et køb, vi på ingen måde kan anbefale,« fortæller Søren W. Rasmussen, der også giver råd til, hvad man skal gøre, hvis man ejer modellen.

»Hvis man ejer en Fiat Panda, skal man måske overveje, om man har mulighed for at skifte den ud. Og hvis man kører med børn i bilen, så kunne det godt være, at det var en anledning til få sig en bedre og mere sikker bil.«

Det er kun sket én gang tidligere, at en Euro NCAP’s sikkerhedstest har resulteret i, at en bil fik nul stjerner. Det skete sidste år, hvor en anden Fiat-model dumpede fælt.

Bilen Jeep Wrangler klarede det ikke meget bedre end Fiat Punto. Den fik blot en enkelt stjerne i Euro NCAP’s sikkerhedstest. Foto: Euro NCAP Vis mere Bilen Jeep Wrangler klarede det ikke meget bedre end Fiat Punto. Den fik blot en enkelt stjerne i Euro NCAP’s sikkerhedstest. Foto: Euro NCAP

Ved den seneste test var det dog ikke kun Fiat Panda, der dumpede. Den nye Jeep Wrangler fik således kun en enkelt stjerne i testen, og det ryster også FDM's repræsentant.

»Den her Wrangler er helt ny og kommer med et meget dårligt resultat. Den har ikke moderne sikkerhedsudstyr, og det er meget overraskende. Det betyder faktisk, at det er en bil, der slet ikke bør sælges i Danmark,« fortæller Søren W. Rasmussen, der også er bilteknisk redaktør på FMD's blad, Motor.

Står man og skal købe en ny bil, anbefaler FDM, at man tager højde for to parametre.

»Kigger man efter en ny bil, så skal man tjekke, at den har en automatisk nødbremse, og at den har fået fire eller fem stjerner. Er det på plads, så er man kommet rigtig langt, slutter Søren W. Rasmussen.

B.T. har været i kontakt med FCA Denmark, importøren af Fiat og Jeep, der ikke har nogen kommentarer til sagen.