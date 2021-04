Tallene ser dårligere ud, end chefen bag bredbåndsselskabet Fastspeed havde ventet.

22 millioner kroner. Så stort lyder Fastspeeds underskud på i det seneste årsregnskab.

For slet ikke at tale om forrige, hvor selskabet tabte 26 millioner kroner. Dette skyldtes dog store investeringer.

Og det er da ingen hemmelighed, at Jens Raith, der er direktør for selskabet, havde håbet på et bedre resultat.

Dog forklarer han, at der er en årsag til det store underskud:

»Det er et lidt større minus end ventet for et år siden, men vores vækst er også langt større end ventet, så man kan sige, at vækst koster. Og derfor ser tallene sådan ud,« siger Raith til ITWatch.

Han forklarer desuden, at underskuddet sker som følge af en stor langsigtet vækstplan. At Fastspeed har investeret i væksten og ligger på et stort tocifret millionbeløb.

Raith afviser, at Fastspeed har planer om at lade sig sælge. Bredbåndsselskabet ser sig derimod som et, der godt kunne købe op og dermed spille en central rolle på bredbåndsmarkedet. Det fortæller han til ITWatch.

Fastspeed er startet af blandt andet Peter Mægbæk, som har ry for at være en af Danmarks helt store telekonger. Han har nemlig en fortid som stifter af Fullrate og Plenti.

Peter Mægbæk har tidligere været med til at starte og sælge Fullrate og Plenti. Nu lancerer han Fastspeed sammen med Jens Raith og Morten Boe Andersen. Foto: Presse Vis mere Peter Mægbæk har tidligere været med til at starte og sælge Fullrate og Plenti. Nu lancerer han Fastspeed sammen med Jens Raith og Morten Boe Andersen. Foto: Presse

Det var salget af Fullrate til TDC i 2009, som for alvor blev fundamentet for Peter Mægbæks ry. I 2015 var han så med til at stifte teleselskabet Plenti. Det blev solgt til TDC i 2017.