Fastfoodkæden Chick-fil-A er kommet i modvind.

Kæden har valgt at fjerne sine forbindelser til to konservative kristne grupper.

Og det er ikke et farvel, som er gået ubemærket hen.

Det har nemlig fået flere amerikanske politikere til tasterne på Twitter, skriver The Guardian.

Der har tidligere været demonstrationer foran kæden, da kæden har støttet organisationer, der er imod homoseksuelle ægteskaber. Foto: ROBYN BECK

Flere af USA's mest fremtrædende konservative politikere har været ude og rette skarp kritik af den amerikanske fastfoodkæde Chick-fil-A.

Kæden har valgt ikke længere at støtte de to konservative kristne grupper The Salvation Army og The Fellowship of Christian Athletes. Grupper, som begge er imod homoseksuelle ægteskaber.

Ydermere har det nok været en kæp i hjulet for den amerikanske højerefløj, at kæden i 2017 donerede et større beløb til en borgerrettighedsorganisation, der støtter både LGBTQ-samfundet og retten til fri abort.

Det er blandt andet de to republikanere Mike Hickabee og Ted Cruz, der har været ude og kritisere kæden.

If true, @ChickfilA has badly lost its way. Millions of Christians have been proud of ChickFilA’s courageous stands for religious liberty. To fund those who hate your customers is just sad. https://t.co/fF8Po4eu8l — Ted Cruz (@tedcruz) November 28, 2019

'Hvis det er sandt, så har Chick-fil-A i den grad mistet sin retning. Millioner af kristne har været stolte af Chick-Fil-A's modige støtte til religiøs frihed. At finansiere dem, der hader dine kunder, er bare trist,' skriver republikaneren Ted Cruz på sin Twitter.

Ifølge Mick Huckabee har Chick-fil-A 'forrådt sine loyale kunder for penge,' skriver han ligeledes på Twitter.

Tidligere har det faktisk været den modsatte fløj, der har udtalt kritik af kæden. Det gik så galt, at Chick-A-fil måtte lukke sin første restaurant i England, da kritik fra en lokal LGBTQ-forrening fik storcenteret, hvor restauranten lå, til at afvise at forlænge restaurantens lejekontrakt.

Forbindelserne til anti-LGBTQ har altid skinnet igennem hos kæden, hvor administrerende direktør Dan Cathy har været meget åben omkring sin modstand af homoseksuelle ægteskaber.