Franchisekoncernen Nordic Service Partners, der blandt andet driver Burger King i Danmark, kan for femte år i træk fremvise et negativt regnskab. Det skyldes blandt andet metrobyggeriet i København.

Det skriver Finans.

I 2017 har virksomheden et underskud på 6,7 millioner kroner - året før var det på 7,4 millioner kroner.

'Årets resultat, der er utilfredsstillende, er påvirket af metrobyggeri i København,' skriver virksomheden i ledelsesberetningen i regnskabet. Det er ifølge Finans samme forklaring, man har brugt siden 2013.

Nordic Service Partners danske direktør, Peter Nielsen, ønsker ikke at kommentere regnskabet, men har tidligere sagt følgende om metrobyggeriet til Berlingske.

»Der er meget afspærring, så det var i flere måneder svært at komme ind på Burger King, og det har haft en stor betydning for vores resultat, for Burger King i København er vores mest betydningsfulde restauranter,« sagde direktøren.

Han fremhævede Burger King ved Nørreport Station og Rådhuspladsen som de hårdest ramte franchises.