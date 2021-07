2021 bliver sidste åndedrag for isenkræmmerkæden Værsgo, der lukker sine sidste syv butikker og webshoppen ned.

Det er i hvert fald planen fra ledelsens side, det fremgår af firmaets regnskab.

Faktisk har ledelsen prøvet at afvikle resterne af firmaet, der er en del af 'Kop & Kande', siden 2019. Det til trods for, at det blev lanceret for kun 3,5 år siden.

Og det er måske ikke så underligt, at ledelsen er interesseret i at komme af med firmaet.

For ifølge Finans har det været dyrere end forventet at lancere Værsgo, og derudover har firmaet igen kunnet vise et tocifret millionunderskud frem, og selskabskapitalen er gået tabt.

Og det er ikke småbeløb, der er tale om.

I 2020 tabte Værsgo A/S 21,6 millioner kroner efter skat, og året inden var det hele 45 millioner.

»Årets betydelige underskud skal ses dels i lyset af konsekvenserne af covid-19 samt omkostninger i forbindelse med nedlukning af Værsgo-kæden, samt tab ved lukning af butikker,« skriver ledelsen i regnskabet.