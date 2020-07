Sidste uge kom 444 ejerlejligheder til salg, viser tal fra Boligsiden. Det er 11 procent flere end normalt.

Flere danskere end normalt har de seneste fire uger sat deres lejlighed til salg. Det viser tal fra Boligsiden, der ejes af de danske ejendomsmæglere.

I sidste uge kom der 444 nye ejerlejligheder til salg. Det er 11 procent flere end gennemsnittet for uge 30 de foregående fem år.

Ifølge Birgit Daetz, cheføkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, skyldes det, at der i øjeblikket sælges flere lejligheder end normalt.

- Efter at mange har skullet sunde sig over, at udbruddet af coronavirus satte en stopper for alting, er lysten til at købe boliger kommet igen - og med voldsom fart.

- På det seneste har vi set, at der er mange, der vil købe ejerlejligheder, og det har givet ejerne blod på tanden, så de har haft lyst til at sætte deres bolig til salg, siger hun.

Stigningen i salgsopstillingerne kommer efter en træg start på året, hvor udbruddet af coronavirus har ramt lejlighedsmarkedet.

Det har været medvirkende til, at antallet af nye opstillinger har været lavere end normalt i 19 af årets første 26 uger.

Der er omkring 6400 ejerlejligheder til salg i Danmark ifølge Boligsiden.

Om stigningen i udbuddet af ejerlejligheder fortsætter, er ifølge Birgit Daetz svært at spå om.

Hun hæfter sig blandt andet ved, at det snart er studiestart, hvilket er et tidspunkt, hvor der ofte kommer flere lejligheder til salg.

- Men lige om lidt lukker hjælpepakkerne ned, og så må vi se, hvordan det kommer til at påvirke boligmarkedet, siger økonomen.

Hun henviser til de hjælpepakker, Danmark har indført under coronakrisen, hvor virksomheder har kunnet få betalt en del af lønnen til de ansatte, som ellers stod til at blive fyret.

Hjælpepakkerne står til at udløbe ved udgangen af august.

På trods af sommeren er der lige nu også mere gang i salget af huse og sommerhuse end normalt.

/ritzau/