Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På rekordtid har tøjfirmaet vokset sig større end H&M og Zara.

Men nu ser det ud til at vende for det kinesiske tøjfirma Shein.

I en rapport, som er offentliggjort af Greenpeace, viser det sig nemlig, at der er fundet så store mængder farlige kemikalier i tøjet, at det er ulovligt i EU.

Miljøorganisationen testede 47 produkter, hvor 15 procent indeholdt farlige kemikalier.

Desuden indeholdt 32 procent kemikalier, der decideret har givet anledning til bekymring blandt eksperter – også i Danmark, hvor særligt mange unge køber tøjet.

»Når der er mange forskellige kemikalier, risikerer der at komme en cocktaileffekt, som blandt andet kan påvirke fertiliteten og forøge risikoen for allergi,« forklarer Mads Reinholdt, som er direktør for Forbrugerrådet Tænk til TV 2.

Derfor anbefaler Forbrugerrådet Tænk, at man køber sit tøj i danske eller europæiske butikker og kigger efter nogle af de kendte mærkninger, der viser, at produkterne er sikre og bæredygtigt produceret.

Shein er kendt for at sælge ekstremt billigt tøj, som følger tidens modetrends. De er tidligere blevet kritiseret for deres 'ultra fast fashion' koncept, fordi tøjet netop er så billigt.