Det er en kulsort fredag for den danske familie bag legetøjsmastodonten, Top-Toy.

For kæden, der rummer både Fætter BR og Toys ’R’ US, er gået i betalingsstandsning og er på vej ind i en såkaldt rekonstruktion.

Et blodrødt minus i det seneste offentliggjorte regnskab på hele to milliarder kroner har sendt selskabet, der har været i familiens varetægt siden stiftelsen, til tælling.

Peter Gjørup er barnebarn af stifteren Børge Rasmussen, der i 1950 åbnede den første legetøjsbutik i Roskilde.

Selskabet Top-Toy, der står bag Fætter BR og Toys "R" Us i Norden, går i betalingsstandsning. Arkivfoto Foto: Henning Bagger Vis mere Selskabet Top-Toy, der står bag Fætter BR og Toys "R" Us i Norden, går i betalingsstandsning. Arkivfoto Foto: Henning Bagger

Han fortæller, at familien er trist over, hvor skidt det er gået firmaet, der i en årrække har haft negative årsresultater.

»Det er vi rigtig kede af. Vi har arbejdet med det i rigtig mange årtier. Men i forhold til, hvordan man bedst kommer videre, skal jeg henvise til bestyrelsesformanden. Det er begrænset, hvad vi kan sige i den nuværende situation,« siger Peter Gjørup, der er tidligere administrerende direktør i firmaet, til Finans.

I 2015 blev Top Toy solgt til den svenske kapitalfond EQT. Fonden overtog 75 procent af familien Gjørups livsværk. Dog beholdt familien den resterende andel.

Handlen havde en værdi på 1,7 milliarder kroner.

Administrerende direktør i Top-Toy, Per Sigvardsson, forklarer i den pressemeddelelse, hvori selskabet fredag oplyste om krisen, at særligt driften har været et problem.

‘Det er ikke lykkedes for os at gøre Top-Toy lønsom i sin nuværende form, og derfor må vi nu ændre grundlæggende på virksomheden ved at forenkle og optimere de sunde dele af forretningen.’

Forklaringen på den negative forretning skyldes ifølge direktøren desuden, at flere og flere køber legetøj på nettet, ligesom også børnenes legevaner er under forandring.

Indtil videre fortsætter virksomheden uændret, og den rekonstruktion, som selskabet nu vil gennemgå, kommer således ikke umiddelbart til at påvirke kunderne.

Fætter BR og Toys ’R’ US har således også åbent for julesalg, og kæden bedyrer at kunder trygt kan handle i de mange butikker.

Kæden råder over 226 BR-butikker og 72 Toys "R" Us-varehuse.