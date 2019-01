Den svenske kapitalfond Accent Equinty har købt 75 procent af aktierne Belid Lightning, der er selskabet bag Herstal. Familien Herstal vil dermed fremover blot eje 25 procent af virksomheden.

»Vores virksomhed fortjener at komme op på et nyt niveau, og derfor har vi ledt efter en stærk partner. Det har vi fundet nu, og derfor er det den rigtige beslutning at sælge nu,« siger ejer og adm. direktør Martin Herstal til dagbladet Børsen.

Salgsprisen er ikke offentliggjort, men Børsen erfarer, at kapitalfonden har givet i underkanten af 400 millioner kroner for aktierne i virksomheden, der er tynget af en stor gæld.

Af det seneste regnskab fremgår det, at virksomheden skylder 158,4 millioner kroner væk.

Samtidig kom virksomheden ud af regnskabsåret 2017/18 med et underskud på 2,3 millioner kroner.

Det nævnes også i regnskabet, at virksomhedens drift alene finansieres af kredittilsagn - eller sagt på jævnt dansk: Herstal lever på bankernes nåde.

Herstalm, der blev grundlag af Martin Herstal i 1987, flyttede i 2017 produktionen og udviklingen af nye lamper til Sverige.

Oprindeligt producerede virksomheden foruden lamper også diverse boligudstyr, men den del af forrentningen er i dag ophørt.