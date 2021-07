I hele 15 år har Albatros Travel formået at have overskud på bundlinjen, men nu er stimen slut.

Det familiedrevne rejseselskab er nemlig ramt af en markant tilbagegang, hvor de må tage et underskud og se et fald på 750 millioner kroner i omsætningen.

Det skriver Finans.

Årsagen skal man ikke lede længe efter, det har nemlig været uhyre svært at drive et rejseselskab under corona.

Underskuddet lød i 2020 på 40 millioner kroner. Omsætningen var på 25 millioner kroner.

»Resultatet for 2020 er generelt utilfredsstillende. Regeringens hjælpepakker med både lønkompensation og hjælp til generelle omkostninger har dog hjulpet med at materialisere et resultat for 2020, der er bedre end forventet i et år med ingen omsætning siden marts pga. coronakrisen,« skriver ledelsen i regnskabet.

Inden pandemien gik det flyvende for Albatros Travel, der flere år næsten har fordoblet sin indtjening.

I 2021 kommer det ikke til at gå meget bedre, lyder det i regnskabet, hvor man forventer et resultat før skat på nul.

Søren Rasmussen stiftede rejseselskabet i 1986, hvor det siden har vokset sig stort med internationale rejser.

I forbindelse med pandemien fyrede Albatros Travel halvdelen af sine medarbejdere.