Der var skåltaler, klapsalver og høj stemning. Fremtiden så lys ud. Og på et tidspunkt brød Bernd Griese ud i sang.

»Vi er ikke som de andre, vi er noget for os selv,« sang han.

Dagen var 1. september 2019, og den mangeårige direktør i Harboes Bryggeri var i gang med at overdrage ledelsen af familievirksomheden til sin mellemste datter, Karina Harboe Laursen.

Hun blev dermed det sjette led i familien Harboe til at stå i spidsen for den kendte bryggerivirksomhed på Sydsjælland.

Bernd Griese er indsat som bestyrelsesformand, efter datteren Karina Harboe Laursen forlod jobbet som adm. direktør. Foto: Claus Bech Vis mere Bernd Griese er indsat som bestyrelsesformand, efter datteren Karina Harboe Laursen forlod jobbet som adm. direktør. Foto: Claus Bech

»Det er nogle rigtig store sko, vi træder ned i efter dig, far, men vi vil gøre vores bedste for at fylde dem ud,« sagde Karina Harboe Laursen ifølge sn.dk henvendt til sin far på dagen, hvor Bernd Grieses tre døtre overtog ansvaret for virksomheden.

Mindre end fire måneder senere er sangen forstummet, skåltalerne glemt og klapsalverne for længst død ud. Bernd Griese er igen i spidsen for Harboe.

Hvad der præcist er sket mellem 1. september og 12. december, hvor bryggeriet i en fondsbørsmeddelelse meldte ud, at direktøren og bestyrelsesformanden var ude af døren med øjeblikkelig virkning, står ikke klart.

Men årsagen til, at de har fået sparket i familievirksomheden, er meldt ud. I meddelelsen fra virksomheden torsdag stod der nemlig:

'Årsagen hertil er, at det ikke har været muligt at finde enighed om implementeringen af selskabets fremadrettede strategiske retning.'

Harboes Bryggeri havde ud af det blå sat administrerende direktør Karina Harboe Laursen på porten.

Det samme var bestyrelsesformanden Søren Stampe og den kommercielle chef Kirsten Ægidius.

I stedet indtrådte Bernd Griese og Søren Maling - Karina Harboe Laursens svoger - som henholdsvis bestyrelsesformand og administrerende direktør.

Den nu forhenværende adm. direktør i Harboe Bryggerierne Karina Harboe Laursen. Foto: Claus Bech Vis mere Den nu forhenværende adm. direktør i Harboe Bryggerierne Karina Harboe Laursen. Foto: Claus Bech

Chokket var totalt.

Og familiedramaet blev penslet ud over de danske medier.

I mediet Finans rasede den professionelle investor og direktør for Fundamental Invest Michael Voss ved at kalde situationen i Harboe for 'uacceptabel' og konkluderede:

»Sådan et selskab hører ikke hjemme på fondsbørsen.«

Bestyrelsesformand og mangeårig direktør i Harbie Bryggerierne Bernd Griese. Foto: Claus Bech Vis mere Bestyrelsesformand og mangeårig direktør i Harbie Bryggerierne Bernd Griese. Foto: Claus Bech

Bernd Griese har siddet på magten i 39 år i Harboes Bryggeri. Men det var på mange måder ved et tilfælde, at tyskeren mødte Karina Harboe Laursens mor, Kirsten Harboe.

De mødtes til en fest i det sydsjællandske. Og efter en tur sammen til Jamaica stod det klart, at det skulle være dem.

I 1972 flyttede de til Skælskør, hvor Kirsten Harboes familie i generationer havde drevet bryggeriet med hendes navn. Samme år fik de deres første barn, Vibeke. I 1974 fulgte Karina efter. Og i 1979 kom Pernille.

Længe var det spået, at Pernille Harboe Griese skulle føre virksomheden videre efter sin far. Men det afslog hun selv i et interview med Børsen i 2013.

»Jeg har absolut ingen planer om at skulle op i direktørstolen efter min far. Det er ikke det, jeg har ambitioner om. Jeg ser ikke mig selv som direktør, og det er min far også afklaret med,« sagde hun.

I stedet blev Karina Harboe Laursen kørt i stilling. Og det gav et håb hos omverdenen om, at familievirksomheden ville åbne sig selv mere op efter en årrække med tvivlsomme resultater.

Men 12. december afgik det håb ved en meget tidlig død, da 77-årige Bernd Griese igen indtog en topstilling i Harboes Bryggeri.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Harboes Bryggeri.