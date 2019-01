Den danske hotelkæde Zleep Hotels er ikke længere helt så dansk.

Sammen med sin familie har Peter Haaber grundlagt kæden, som nu er kommet delvist på tyske hænder. 51 procent af kæden ejes nu af den tyske hotelkoncern Deutsche Hospitality.

Det skriver dagbladet Børsen, som samtidig fortæller, at der er tale om en handel til et trecifret millionbeløb.

»Vi har nået det punkt, som vi kunne nå alene. Vi er vokset rigtig meget de seneste år og har flere hoteller i pipelinen, men hvis vi skulle vokse yderligere, skulle vi have en kapitalstærk partner, og det er vi sikret nu,« siger Peter Haaber til Børsen.

Han fortæller samtidig, at flere kapitalfonde også meldte deres interesse, men at han ikke var interesseret i at sælge til dem.

Det første hotel i Zleep-kæden åbnede i 2003. Kæden tæller i dag 11 hoteller og har fire nye på vej.

Zleep Hotels omsatte i 2017 for 68,7 millioner kroner.

Deutsche Hospitality hed tidligere Stegenberger Hotel Group og driver 116 hoteller i 18 lande verden over - størstedelen i Tyskland. I 2016 omsatte koncernen for knap fem milliarder kroner.