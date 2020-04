Tilbage i februar begærede familien Nygaard Sørensen deres store entreprenørvirksomhed konkurs og sendte 100 medarbejdere hjem.

Virksomheden omsatte for 500 mio. kroner og havde i flere år ikke haft et underskud, men ligesom mange andre i branchen blev de ramt af flere voldgiftssager.

Det drejede sig om de såkaldte MgO-byggeplader, der har vist sig ikke at kunne holde fugten væk, skriver Finans. Et af kravene lød på 22 millioner kroner.

Erstatningssager på grund af de omstridte plader, der har været brugt som vindspærre i mange byggerier, har kostet adskillige entreprenørvirksomheder dyrt. Sammen med vigende driftsresultater betød det, at familien måtte begære deres virksomhed, som blev stiftet i 1987, konkurs.

Som følge af konkursen blev over 100 ansatte sendt hjem, og 18 byggepladser blev påvirket.

Et nyt regnskab fra familiens selskab, Invest 1998 A/S, som ejede virksomheden, viser et bogført underskud på 93 millioner kroner på grund af konkursen. Ifølge Finans forventer ledelsen i det nye regnskab at indhente noget af det tabte.

'Selskabet forventer, at en del af kautionstabet på 21,9 mio. kr. vil blive dækket via indtræden i andre sikkerheder i forbindelse med indfrielsen af kautionsforpligtelsen, hvilket medfører en forventning om et positivt resultat for det kommende år'.

I marts gik også BM Byggeindustri konkurs som følge af erstatningssager vedrørende MgO-pladderne. Virksomheden havde brugt et tocifret millionbeløb på sagerne og måtte til sidst trække stikken.