Sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn har været lukket, og køen af mennesker er fortsat lang.

Sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn har onsdag morgen og formiddag været lukket på grund af en faglig strid.

Selv om arbejdet ved 10.15-tiden blev genoptaget, er der sidst på formiddagen fortsat lange køer. Det ventes at vare ved i flere timer endnu.

Blandt de ventende passagerer er Martin Seratski og hans familie, som klokken 10 skulle have været med et fly til Hurghada i Egypten. Han har foreløbigt stået halvanden time i kø, og familien skulle have været på en uges ferie i det egyptiske.

- Det er ikke fedt, særligt ikke når man har børn med. Vi har knap fået morgenmad, fordi vi havde tænkt os at spise herude. Vi var her egentlig i god tid, siger Martin Seratski.

- Vi står allerede og kigger på rejsegarantiregler. Alternativet er, at vi skal ud at finde en anden rejse, siger han.

Martin Seratskis flyafgang er blevet rykket, og familien holder øje med, om flyene bliver yderligere udskudt eller aflyst. Familien håber, at det vil lykkes at nå det planlagte fly.

Selv om køen rykker sig med hastigere skridt end før, så er der stadig passagerer langt nede i køen.

Længere nede i rækkerne befinder pensionisterne Søren og Dorte Jøndrup sig. De skal på to ugers ferie til Malaga i Spanien.

Parret, som til dagligt bor på Fyn, er dog mildest talt ikke tilfredst med den lange kø.

- Vi står her og håber på at nå et fly om to timer, ellers så er fanden løs, for der er ingen afgange i morgen, siger Søren Jøndrup.

Vagterne i sikkerhedskontrollen nedlagde ifølge faglig sekretær Ulla Thygesen fra Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening arbejdet, fordi 12 ansatte er blevet fyret "på usagligt grundlag".

Søren og Dorte Jøndrup håber at fange flyet, men har svært ved at se enden på køen.

- Jeg prøver at gætte på, hvor lang tid det tager, siger Søren Jøndrup.

- Hvis vi ikke når det, så må de jo ombooke os, ellers så må vi jo tage hjem igen, siger han.

