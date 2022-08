Lyt til artiklen

Den først feterede og siden kritiserede Sahra-Josephine Hjorth startup-selskab CanopyLAB er blevet sendt til tvangsopløsning ved Skifteretten af Erhvervsstyrelsen.

Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR.

Årsagen er med al sandsynlighed, at virksomheden ikke har indsendt årsregnskab til tiden og efterfølgende heller ikke har levet op til Erhvervsstyrelsens udskudte frister.

Regnskabet skal senest indberettes seks måneder efter regnskabsårets afslutning, og CanopyLAB A/S skulle derfor senest have sendt regnskabet til Erhvervsstyrelsen 30. juni 2022.

Fristen udløb 8. august

Den frist havde CanopyLAB dog fået udskudt.

Men 9. juli skrev Erhvervsstyrelsen i en mail til CanopyLAB, at hvis virksomheden ikke sendte årsrapporten senest fire uger efter den sidste frist udløb – 8. august 2022 – ville styrelsen »uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden«.

Det fremgår af en aktindsigt, Berlingske har modtaget og tidligere beskrevet.

Den 21. juli skrev en »ekstern økonomiansvarlig« fra Navi Management – hyret af CanopyLAB – til styrelsen, at regnskabet ikke var blevet leveret til tiden på grund af »fravær« i revisionen, og anmodede om at få fristen forlænget med fem uger i stedet for fire.

Erhvervsstyrelsen afviste at forlænge fristen i en mail 22. juli – altså dagen efter.

Er gået »en lille bitte smule stærkt«

Indtil for få måneder siden var Sahra-Josephine Hjort kendt for at være stjerneiværksætter.

Hun var på forsiden af Børsen, gæst i 'Go' morgen Danmark' og næstformand i DI Digital.

Hun var også personlig blevet anbefalet af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og udvalgt af Barack Obama, den tidligere amerikanske præsident, til et program for fremtidige europæiske ledere.

Men siden er meget ændret. En lang række artikler i Ekstra Bladet, Frihedsbrevet og i Berlingske har rejst tvivl om stort set alle spørgsmål om CanopyLAB og om Sahra-Josephine Hjorth selv.

CanopyLAB er en techvirksomhed stiftet i 2015. Virksomheden har slået sig op på at være en læringsplatform bygget som et socialt medie, hvor kunstig intelligens gør det muligt for platformen at tilpasse læring til den enkeltes behov.

Tanken var, at indtjeningen skulle komme fra virksomheder, mens platformen skulle foræres til udviklingslande.

Men i de seneste måneder er der skabt tvivl om grundlaget for virksomheden.

Således har afsløringer vist, at stifterens påståede akademiske titler ikke eksisterede.

Dertil har afsløringer vidnet om regnskabsproblemer, uklarhed om aftaler med samarbejdspartnere, og helt overordnet tegnet et billede, der har rokket ved virksomhedens egen fortælling om, hvad der var sandt og falsk.

Sahra-Josephine Hjorth selv har sagt, at de kritiske historier baserer sig på fodfejl, som man kan finde i alle iværksættervirksomheder.

»Det, der er blevet afsløret, er, at vi er en scale up-virksomhed. At skabe noget fra nul, det er en ekstremsport, og nogle gange så går det en lille bitte smule stærkt,« som Sahra-Josephine Hjorth sagde i et interview med Berlingske tidligere på året.

Sahra-Josephine Hjorth har ikke ønsket at tale med Berlingske om det manglende regnskab for 2021.

Berlingske arbejder på en kommentar fra Sahra-Josephine Hjorth.

Denne artikel er fra Berlingske.