Eksporten faldt 6,3 procent i oktober. Det skyldes særligt et faldende salg af medicin.

Restriktioner rundtomkring i verden gjorde det i oktober sværere at afsætte danske varer.

Eksporten faldt her 6,3 procent fra måneden før, hvilket særligt skyldes et fald i eksporten af medicin. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Faldet er ifølge cheføkonom i Sydbank Søren V. Kristensen lidt bekymrende. Det kommer dog efter en solid fremgang.

- Så selv om det bestemt ikke sorterer under kategorien for gode nyheder, så kan det delvist tilskrives støj i tallene, skriver han i en kommentar.

Han vurderer, at den danske økonomi overordnet set er sluppet relativt godt fra krisen. Situationen vil dog være ustabil en rum tid endnu.

Det skyldes blandt andet usikkerheden omkring briternes udtræden af EU.

- Det er næsten tragikomisk, at vi nu endnu engang står få uger fra en deadline uden at vide, hvad spillereglerne bliver efter 1. januar, siger han.

Det er ifølge økonomen svært for virksomhederne at navigere i. Truslen for et brexit uden en aftale er efterhånden også blevet betydelig.

- Det ville være endnu en sten i skoen på de danske eksportvirksomheder, vurderer Søren V. Kristensen.

Omvendt er det positivt for de danske virksomheder, at Joe Biden vandt det amerikanske præsidentvalg over Donald Trump.

Han ventes nemlig at stå for en mere forsonende handelspolitik over for EU end Trump.

Overskuddet på Danmarks betalingsbalance svandt også ind i oktober.

Overskuddet på de løbende poster faldt til 10,2 milliarder kroner i sæsonkorrigerede tal. Det var 3,6 milliarder kroner mindre end i september.

Betalingsbalancen er over- eller underskuddet ved Danmarks handel med udlandet. Den dækker både over værdien af handlen med varer og tjenester på tværs af den danske grænse samt for eksempel handel med aktier og investeringer.

Faldet skyldes særligt en tilbagegang i eksporten af tjenester til udlandet.

/ritzau/