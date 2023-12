Danmarks Statistiks opgørelse af bruttonationalproduktet viser, at økonomien også skrumpede i tredje kvartal.

Dansk økonomi mærker nu også modvinden fra inflation, højere renter og faldende efterspørgsel fra udlandet.

Det viser Danmarks Statistiks opgørelse af nationalregnskabet for tredje kvartal, som er opgjort til et fald på 0,1 procent i forhold til andet kvartal.

Det er en smule bedre end de 0,3 procents tilbagegang, som den foreløbige bnp-indikator viste tidligere på måneden.

Men det piller ikke ved, at Danmark med økonomisk tilbagegang i to kvartaler i træk nu befinder sig i teknisk recession.

En af de vigtigste årsager til den negative vækst er, at medicinalindustriens produktion, der ellers har været et af lokomotiverne i dansk økonomi, gik tilbage i tredje kvartal.

- Det er formentlig ikke et udtryk for en blivende vending og bør dermed ikke overdramatiseres. Det er således også værd at bemærke, at både forbruget og investeringerne viste fremgang i tredje kvartal, siger Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.

Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, forventer ”rimelig mat vækst” de kommende kvartaler.

- De store rentestigninger er stadig i gang med at arbejde sig gennem økonomien og dæmpe for eksempel boligbyggeriet. Når det gælder privatforbruget, peger pilen til gengæld mere opad.

- Mange har stadig en presset økonomi, men alt i alt bruger vi danskere for tiden en unormalt lille andel af vores indkomst, og indkomsten er godt i gang med at stige, siger han.

