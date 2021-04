I de første tre måneder af 2021 er der solgt 1793 byggegrunde. Det er 122 procent højere end sidste år.

Danskerne køber ikke kun rigtig mange boliger i øjeblikket. Mange går også med en lyst til at bygge selv.

Således viser tal fra Boligsiden, at landets ejendomsmæglere i de første tre måneder af 2021 har solgt 1793 byggegrunde.

Det er en stigning på 122 procent - eller mere end en fordobling - i forhold til den samme periode sidste år.

En af forklaringerne på det store salg af byggegrunde er, at udbuddet af færdige boliger er faldet i lang tid. Det betyder, at der er mange købere om de samme boliger.

Det får nogle til at tænke i alternativer, forklarer kommunikationsdirektør hos Boligsiden Birgit Daetz.

- For flere og flere er det alternativ at bygge selv, og det gælder for både de købere, der leder efter nyt hus og for dem, der jagter et sommerhus, siger hun i en pressemeddelelse.

Alene salget af byggegrunde til sommerhuse er steget med cirka 200 procent, mens salget af såkaldte helårsgrunde er 102 procent højere i de første tre måneder af 2021 end i de samme måneder sidste år.

- Der er stor interesse for at bygge både huse og sommerhuse selv, og det har betydet, at også udvalget af disse er blevet mindre det seneste år.

- Altså er det, der for mange var et alternativ i en tid med stor konkurrence om de regulære boliger, blevet en vare, der nu også er stor rift om, siger Birgit Daetz.

Den store stigning i salget af byggegrunde kan også måles i interessen for lånetilbud til nybyggeri.

Således registrerede Finans Danmark i marts 2545 lånetilbud til nybyggeri af boliger og sommerhuse.

Det er 46 procent flere end på en gennemsnitlig måned i de foregående tre et halvt år.

Der er lige nu cirka 3800 byggegrunde til salg på Boligsiden. Godt 3000 af disse er helårsgrunde, mens resten er fritidsgrunde.

