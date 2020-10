For at tilpasse sig et lavere aktivitetsniveau på grund af coronakrisen har Falck tidligere været nødt til at sige farvel til flere medarbejdere.

Det har sammen med en række andre besparelsestiltag givet redningsselskabet en bedre indtjening end tidligere. Det viser regnskabet for tredje kvartal.

- 2020 har været et år med betydelige udfordringer, siger Jakob Riis, administrerende direktør i Falck, i en pressemeddelelse.

- Men på grund af tiltag, som vi gennemførte allerede i andet kvartal, er vi nu i en stabil finansiel position, hvor vi leverer solide resultater både finansielt og operationelt.

For tredje kvartal har Falck haft et driftsoverskud før særlige poster på 193 millioner kroner. Det er en stigning på 12 procent i forhold til samme kvartal sidste år.

I forbindelse med regnskabet for andet kvartal kunne Falck oplyse, at selskabet havde været nødt til at tage afsked med 450 medarbejdere.

Siden har der til sammenligning arbejdet omkring 30.000 medarbejdere i Falck.

Artiklen opdateres...