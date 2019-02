Falcks ejer, Lundbeckfonden, ville have stoppet ulovlig plan, hvis den havde kendt til den, skriver direktør.

Falcks ejer, Lundbeckfonden, kalder de seneste dages afsløringer af, hvordan selskabet og dets tidligere ledelse agerede i 2014 til 2016, for pinlig læsning.

Afsløringerne er at læse i Konkurrencerådet rapport, hvor rådet anfører, at Falck brød loven og udnyttede sin dominerende stilling til at presse konkurrenten Bios ud af markedet.

- Falcks opførsel tilbage i 2014 og 2015 var helt uacceptabel og meget langt fra den måde, vi i Lundbeckfonden ønsker, at vores datterselskaber bliver drevet på.

- Afgørelsen fra Konkurrencerådet er på alle måder pinagtig læsning.

- Selskabet er heldigvis et helt andet sted i dag med en ny ledelse ved roret, og vi bakker fuldt og helt op om den og den kurs, der er lagt, skriver administrerende direktør i Lundbeckfonden Lene Skole i en kommentar til Ritzau.

Hun skriver samtidigt, at hvis Lundeckfonden og bestyrelsen i Falck havde kendt til opførslen, var den ikke blevet godkendt.

- Havde vi som ejer eller havde bestyrelsen vidst, hvad der foregik, var det blevet stoppet, skriver Lene Skole.

Ifølge Konkurrencerådet rapport brugte Falck en fordækt kommunikationskampagne for at skabe uro omkring Bios og skabe tvivl om, om det kunne løfte opgaven.

Samtidig arbejdede Falck aktivt for at hindre, at ambulancereddere skiftede til Bios, der dermed havde store problemer med at rekruttere og leve op til sin kontrakt.

Konkurrencerådet har varslet, at man vil anmelde Falck til Bagmandspolitiet. Bios har varslet et større erstatningskrav mod Falck.

Lundbeckfonden nedsætter via sit ejerskab Falcks bestyrelse, der udpeger selskabets ledelse. Sagen kommer dog ikke til at ændre på bestyrelsen i Falck.

- Der bliver ikke ændret på sammensætningen af Falcks bestyrelse. Falck har i dag en bestyrelse, som vi bakker fuldt op om, og som gør et stort arbejde med at bistå den nuværende ledelse med det arbejde, Falck er i gang med, skriver Lene Skole.

Lundbeckfonden overtog en aktiemajoritet i Falck i 2011 og ejer 57 procent af selskabet. Blandt andre ejere af større aktieposter i Falck er Kirkbi, familien bag Lego.

Lundbeckfonden blev grundlagt i 1954 af Grete Lundbeck, enken efter Lundbecks grundlægger.

Ud over Falck ejer fonden aktiemajoriteten i medicinalselskabet Lundbeck og en kontrollerende aktiepost i ALK, der laver allergivacciner.

Fonden uddeler penge til forskning.

