Jakob Riis er færdig med at skære og rydde op i Falck og ser nu frem mod nye kontrakter.

Redningstjenesten Falck er ikke længere i en krisetilstand, hvor besparelser er nødvendige. I stedet kan selskabet nu igen sætte alle sejl ind på at vokse ved at hente nye kontrakter, skriver direktør Jakob Riis i selskabets regnskab for tredje kvartal.

- Med forbedrede præstationer i seks kvartaler i træk, har vi fuldført en to-års økonomisk omstilling hos Falck.

- Vi har bevæget os fra et kritisk behov for at vende vores forretning økonomisk til en fase, hvor det at stabilisere vores forretning og vinde nye kunder bliver vores fokus.

Falck har ganske rigtig skåret ned på udgifterne igen i tredje kvartal, og driften har givet et overskud på 166 millioner kroner.

Når forskellige andre udgifter såsom renter, skat og andre finansielle poster er fraregnet kunne Falck glæde sig over 46 millioner på bundlinjen for tredje kvartal.

Falck har under Jakob Riis skåret dele af forretningen fra, som ikke bidrager med et overskud. Og det kan også ses på omsætningen, der for de første ni måneder af 2019 er 3,2 procent lavere end samme periode sidste år.

Det er også forventningen for Falck, at selskaber slutter året med en omsætning, der er lavere end i 2018. Til gengæld forventer Falck et bedre resultat på driften end sidste år.

/ritzau/