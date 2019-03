Akademikernes A-kasse har ansat Villy Dyhr som ny direktør. Han kommer fra fagforbundet HK.

Akademikernes A-kasse, der har været i en turbulent periode med en række skift i direktion og bestyrelse, har ansat Villy Dyhr som ny direktør.

Han kommer fra en stilling som forbundssekretær i HK. Han har desuden tidligere været i blandt andet Forbrugerrådet Tænk og Ørsted.

Hans første opgave bliver at genoprette tilliden til a-kassen. Sådan lyder det fra formand Thomas Damkjær Petersen.

- Først og fremmest er Villy Dyhr et dygtigt fagligt menneske, som kommer med en baggrund i fagbevægelsen og dermed en forståelse for, hvad det vil sige at skulle stå i spidsen for Danmarks største a-kasse.

- Dernæst har Villy Dyhr en høj grad af integritet. Det er der brug for i dette job på nuværende tidspunkt, hvor tilliden til AKA skal genskabes, siger han i en meddelelse.

I september blev a-kassens daværende direktør, Michael Valentin, fyret.

Ekstra Bladet havde blandt andet havde afsløret, at han havde modtaget dyre vinrejser fra a-kassens vinleverandør og fået betalt private middage af a-kassen.

Efterfølgende stoppede en række medlemmer og flere chefer i a-kassen. Michael Valentin er senere blevet politianmeldt.

/ritzau/