Fødselsdage, fest eller tømmermænd. På den populære onlinetjeneste Wolt kan du bestille mad og levering til alle begivenheder. Men nu kritiseres firmaet for at tilbyde uansvarlige arbejdsvilkår.

Herhjemme kan du møde de blå cykelbude eller Courier Partnere, som Wolt kalder dem, i Aarhus, Odense, København og Lyngby-Gentofte.

Men de, som slæber sig helt op på femte sal med din mad, har faktisk ingen overenskomst.

Ifølge Wolt selv samarbejder de med over 400 danske restauranter, heriblandt McDonald's, Madklubben og Meyers. Foto: stockphoto/Scanpix

Her drejer det sig om, at de ikke har ret til blandt andet løn under sygdom, feriepenge og omsorgsdage, og at de har ikke mulighed for at gå til en fagforening og klage over deres løn.

De er ansat af en kunde - i det her tilfælde af Wolt - som sætter vilkårene for dem. Og dem må de bare leve under.

Det duer ikke, siger Flemming Overgaard fra 3F til B.T.

»Nogen laver en platform, og så bliver man de facto arbejdsgiver. Men de siger 'Næ, jeg er ikke arbejdsgiver. Jeg er bare formidler'. Og dermed løber de fra deres arbejdsgiveransvar.«

Flemming Overgaard er næstformand for 3F Transport. Foto: 3F.

Men selvom Wolt er platformsøkonomi, kan det sidestilles med et arbejde, hvor man bringer pakker ud fra en varevogn eller bringer aviser ud som bud.

»Der er altså intet i det her arbejdsforhold, som ikke kan overenskomstdækkes. Det er kun at løbe fra ansvaret at påstå, at alle er selvstændige,« fastslår han.

Han påpeger vigtigheden i, at vi ikke skaber et arbejdsmarked i Danmark, hvor nogle ikke vil bidrage til for eksempel al sygehusvæsen og arbejdsskadeforsikring, men i øvrigt forventer, at alle andre betaler, hvis deres medarbejdere kommer til skade.

Flemming Overgaard opfordrer til, at budene tager kontakt til deres lokale 3F-afdeling, som kan forsøge at hjælpe med at få lavet en overenskomst samt koordinere overenskomstarbejdet med 3F's transportgruppe.

Hvad er platformsøkonomi? Platformsøkonomi er betegnelsen for de forskellige forretningsmodeller og økonomiske udvekslinger, der fungerer som mellemled mellem en bruger og en ejer baseret på en platform. I Danmark kender vi platformene Wolt, GoMore og Airbnb. 'Foreningen for platformsøkonomi' er en nerværks-og brancheforening i Danmark, hvor at man kan dele erfaringer og viden platformsvirksomhederne imellem. Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

B.T har stillet en række spørgsmål til Wolt, som virksomheden udelukkende ønskede at besvare skriftligt.

Hvordan kan det være, at I har fravalgt en overenskomst til jeres bude?

'For os er det afgørende, at vi tilbyder ordentlige vilkår til vores kurérpartnere, og at vi møder deres behov og ønsker. Mange danskere efterspørger fleksibilitet og frihed i deres arbejde, og over 90 % af vores kurérpartnere siger, at de elsker netop den fleksibilitet og frihed, de har med Wolt.'



Tænker I, at det er 'fair' over for jeres bude, at de ikke har samme rettigheder som andre på arbejdsmarkedet?

'Vi går meget op i, at vores kurérpartnere er glade, og over 80 % af vores kurérpartnere er tilfredse med deres arbejdsvilkår hos os, da vi giver dem en unik mulighed for at arbejde fleksibelt. En stor del af vores kurérpartnere er studerende og værdsætter derfor den fleksibilitet, som vi tilbyder i f.eks. eksamensperioder,' skriver de.

Det har ikke været muligt for B.T at stille uddybbende spørgsmål til Wolt.