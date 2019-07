Det kan godt være, at fagforeningen 3F har haft underskud på driften i 11 af de sidste 14 år og i samme periode har mistet 75.000 medlemmer, men det betyder på ingen måde, at man går for lud og koldt vand.

Tværtimod. Investeringer betyder, at fagforeningen noget nær stinkende rig.

Det viser en omfattende aktindsigt og gennemgang af 3F's økonomi, som mediet Finans.dk har foretaget.

Her viser det sig, at 3F mellem 2005 og 2018 samlet har tabt 743 millioner kroner på driften.

Til gengæld har 3F i samme periode skovlet omkring fem milliarder kroner ind på blandt aktier og obligationer.

Dermed har fagforeningen med 275.000 medlemmer haft et samlet overskud på 4,2 milliarder kroner i perioden.

Den flotte økonomi betyder, at 3F har solidt med penge i kassen, hvis der eksempelvis skulle opstå en storkonflikt.

I 2018 har fagforeningen en egenkapital på 6,2 milliarder kroner, skriver Finans.

Og det er mere end nok til, at man kan tillade sig at flekse med musklerne.

»Det betyder uendeligt meget, om man er velpolstret, eller om man skal gå og være frygtsom over, hvornår kassen bliver tom,« siger Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, til Finans.dk:

»Sker det, bliver forhandlerne bløde i knæene.«

Han fastslår, at der er penge en langvarig konflikt.