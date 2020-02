Fagforbund mener, at det er paradoksalt, at bestyrelsen i Danske Bank vil have mere i løn, mens banken fyrer.

Danske Bank vil nedlægge 400 stillinger, og det kommer til at koste 230 medarbejdere jobbet. Det vækker undren hos fagforbundet Finansforbundet, der minder om, at bankens bestyrelse for nyligt har foreslået at hæve sit eget honorar med næsten en fjerdel.

Ifølge formand for Finansforbundet, Kent Petersen, løber medarbejderne "enormt stærkt" for at "skabe den forretning, der er nødvendig".

- Man kan simpelthen ikke blive ved at stramme skruen, for det er nu engang de ansatte, der skal skabe den toplinje og vækst, som både banken, sektoren og vores samfund har brug for, siger han.

- Derfor skal medarbejderne heller ikke betragtes som en omkostningspost, man i øvrigt paradoksalt nok vil nedbringe næsten sideløbende med, at bestyrelsen vil bevilge sig en markant honorarstigning.

Han henviser til, at bestyrelsen forud for den kommende generalforsamling har foreslået en stigning i deres honorar. Basishonoraret alene for at sidde i bestyrelsen bør ifølge forslaget hæves med næsten en fjerdedel.

Samtidig belønningen for at sidde i bestyrelses forskellige udvalg skrues op, og formanden Karsten Dybvads honorar skal særligt hæves.

Hvor han i dag får 3,5 gange af et basishonorar, skal det ifølge forslaget fremover ganges med fire.

Dermed går hans basishonorar - før aflønning for de forskellige udvalg - fra 1,9 millioner kroner til 2,6 millioner kroner.

Hos den relevante kredsformand hos Finansforbundet, Kirsten Ebbe Brich, vækker de fyringer, der er annonceret torsdag, vrede.

- Det giver ingen mening, siger hun.

- Vores kolleger i koncernen har gennem lang tid været underlagt et rigtig højt arbejdspres, og vi har endnu ikke set lettelser i arbejdsbyrden, som berettiger, at man skiller sig af med erfaren og kompetent arbejdskraft.

- Dels bliver vi rystede af at miste gode kolleger i en hård periode, og dels bliver vi utrygge ved oplevelsen af, at ledelsen skærer ned, selv om vi har travlt.

/ritzau/