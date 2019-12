Man skal købe billigt og sælge dyrt, hvis succes skal opnås i forretningsverdenen.

Måske er det det, som har inspireret familien Gjørup til at lave deres investering i et firma, der har haft underskud over de seneste ni år.

Familien gik konkurs med Top-Toy-koncernen mellem jul og nytår sidste år. Top-Toy var moderselskabet for Fætter BR.

Men nu er de altså klar til at investere igen, og denne gang går de ind i juicevirksomheden Seimei. Det skriver Børsen.

Peter og Susanne Gjørup har besluttet at købe en tredjedel af virksomheden.

Størstedelen af selskabet tilhører dog stadig Allan Feldt, der er kendt som vandmillionær med selskabet Aqua d'Or, men parret træder ind i Seimeis bestyrelse, og Susanne Gjørup bliver formand.

'Den filosofi, der ligger til grund for Seimei, og det værdisæt, som Allan Feldt driver sin forretning efter, er helt i tråd med vores værdier. Wish-produkterne er bæredygtige og har en høj kvalitet, og vi ser et stort vækstpotentiale både i Danmark og udlandet,' lyder det i en fællesudtalelse fra Susanne og Peter Gjørup.

Seimei har siden 2010 haft et underskud på over 50 millioner kroner.