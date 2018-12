Top-Toys kreditorer har sagt ja til den plan, der skal få selskabet på ret køl. Det skriver Børsen.

Legetøjskæden Top-Toy, der er under rekonstruktion, har fået seks måneder til komme på ret køl. Det skriver selskabet på sin hjemmeside.

Koncernen har fredag været i Sø- og Handelsretten, hvor dens kreditorer har skullet sige ja eller nej til rekonstruktionsplanen i det pressede selskab, der driver legetøjsbutikkerne Fætter BR og Toys"r"Us.

- Fredag godkendte kreditorerne og retten planen for rekonstruktionen af Top-Toy.

- Selskabet har nu fået seks måneder til at implementere planen, der blandt andet indebærer at lukke underskudsgivende butikker i starten af 2019, skriver Top-Toy på sin hjemmeside.

De finansielle problemer i Top-Toy blev meldt ud 30. november, samtidig med at det kom frem, at selskabets 226 Fætter BR-butikker og 72 Toy"r"Us-varehuse havde givet et milliardunderskud i regnskabsåret 2017/18.

Det har skabt uro for det altafgørende julesalg, og i selskabets butikker må kunderne da også forsikres om, at gaver stadig kan byttes efter jul på trods af de finansielle problemer.

Den melding gentager Top-Toy fredag på sin hjemmeside, hvor det bliver understreget, at rekonstruktionen ikke betyder ændringer for kunders rettigheder.

- Det er klart, at det - ud fra et perspektiv om julehandel - er et meget dårligt tidspunkt.

- Vi ville gøre alt i verden, for at det ikke skulle ske på det her tidspunkt. Eller nogensinde for den sags skyld, lød det fra Top-Toys finansdirektør, Christian Hertz, i Sø- og Handelsretten ifølge Børsen.

Avisen citerer advokat Søren Aamann Jensen for i retten at sige:

- Hvis man skulle vælge et tidspunkt - det må man ikke, men hvis man skulle - så tror jeg ikke, der er mange i rummet, der ville vælge 30. november.

Top-Toys rekonstruktionsplan betyder, at op til 100 butikker i Norden og Tyskland bliver lukket. I alt skal 450 fuldtidsstillinger nedlægges. Det vil blandt andet betyde, at 180 danske medarbejdere bliver berørt.

/ritzau/