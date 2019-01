Kort tid efter Fætter BR og Toys'r'us er gået konkurs, melder direktør hos legetøjskæden Coolshop, Jacob Risgaard, at han er klar til at overtage.

»Det er klart, at når 50 procent af landets legetøjsbutikker står tomme, og der opstår store huller på kortet mellem legetøjsbutikkerne, så kontakter vi vores kurator,« siger Jacob Risgaard til B.T.

Coolshop har i forvejen ni butikker landet over, der bærer navnet Kids Coolshop.

Direktøren er slet ikke bekymret for, at Kids Coolshop vil følge de tidligere konkurrerende legetøjsbutik trop ved at gå konkurs.

Kids Coolshop butik i Aalborg City Syd. Foto: Henning Bagger Vis mere Kids Coolshop butik i Aalborg City Syd. Foto: Henning Bagger

»Vi har lige haft den bedste julehandel nogensinde. Sidste år var et rekord år, og vi steg med 50 procent. Det er mange tusinde ordrer, vi steg med. Og det er på trods af, at BR i december holdt brandudsalg,« siger Jacob Risgaard.

Derudover har Coolshop også en anden strategi, påpeger direktøren.

»Vi tror på de store legetøjsbutikker på over 1.000 kvadratmeter, hvor energien og legen starter. Vi bestemmer ikke, hvad børnene skal lege med ved at sende et årligt katalog ud. I stedet hopper vi med på, hvad børnene ser på Youtube, såsom fidgetspinnere,« forklarer Jacob Risgaard.

Han kan endnu ikke løfte sløret for, hvornår Coolshop får et møde i stand med kurator med henblik på overtagelse.

Ej heller kan han sætte antal på, hvor mange butikker Coolshop ønsker at overtage.

»Vi gør, hvad der føles rigtigt. Vi går åbne ind og har ikke lagt en strategi på forhånd,« siger Jacob Risgaard.

Selskabet, der stod bag Fætter BR og Toys'R'Us, Top-Toy, blev erklæret konkurs den 28. december.

De butikker, som Jacob Risgaard ønsker at overtage, vil blive en del af den kæde af fysiske butikker, som Coolshop lancerede den 19. januar 2017 under navnet Kids Coolshop.