De fleste virksomheder har betalt deres coronalån tilbage, og derfor er der færre konkurser, vurderer økonom.

I januar faldt antallet af konkurser til det laveste niveau i næsten to år.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik onsdag.

Samlet set måtte 207 aktive virksomheder dreje nøglen om i januar. Det er det laveste niveau af konkurser på en måned siden februar 2022.

Opgørelsen omfatter virksomheder, der har mere end en ansat og/eller har en omsætning på mindst en million kroner.

Faldet skyldes blandt andet, at der nu er færre konkurser blandt de virksomheder, der optog et coronalån under pandemien.

Sådan lyder en del af forklaringen ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

- 2024 vil formentlig ikke byde på lige så mange konkurser som i 2023. Stort set alle virksomheder er nu kommet af med deres coronalån, og priserne på energi og råvarer er også kommet ned igen, skriver han i en kommentar.

Flere virksomheder har været nødsaget til at optage et lån under coronakrisen for at holde forretningen kørende. Da støtteordningen ophørte i løbet af 2022 og 2023, var det med til at hive tæppet væk under flere virksomheder.

Under pandemien optog virksomhederne tilsammen lån for 36,4 milliarder kroner. Indtil videre er der betalt 33,9 milliarder kroner tilbage.

Selv om de fleste lån er blevet tilbagebetalt, så står virksomhederne stadig over for flere udfordringer.

- Renterne gnaver i marginerne og lønomkostningerne stiger i et højt tempo. Det presser fortsat en del virksomheder, der måske samtidig kæmper med vigende salg, skriver Palle Sørensen, der er cheføkonom i Nykredit, i en kommentar.

- Vi forventer derfor fortsat et lettere forhøjet antal konkurser de kommende kvartaler, lyder det.

