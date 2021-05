I seneste regnskabsår er Toyotas overskud steget med otte procent. Det skyldes især færre udgifter.

Overskuddet hos den japanske bilproducent Toyota er under coronapandemien vokset med flere milliarder.

Det er sket på trods af en faldende omsætning fra blandt andet salg af biler. Det viser Toyotas regnskab for det regnskabsår, der løb frem til slutningen af marts i år.

Den samlede omsætning er for året endt på cirka 1530 milliarder kroner. Det er et fald på ni procent i forhold til året før.

Med til at trække omsætningen har været færre indtægter fra Toyotas salg af blandt andet biler, fremgår det af regnskabet.

Til gengæld kan den japanske bilproducent glæde sig over, at det er lykkedes at skære en del i omkostningerne. Udgifterne til såvel produktion som salg og administration er således faldet sammenlignet med et år tidligere.

I alt har det kastet et overskud på cirka 130 milliarder kroner af sig for Toyota. Det er en stigning på otte procent i forhold til året før.

- Toyota har klaret sig helt exceptionelt, sagde Satoru Takada, autoanalytiker i det japanske research- og konsulenthus TIW, til nyhedsbureauet AFP før regnskabet.

- Toyota har fastholdt en stabil produktion, samtidig med at man har lanceret nye modeller på de rette tidspunkter i store markeder.

Sidste år overtog Toyota positionen som verdens største bilproducent fra tyske Volkswagen for første gang i fem år.

I det seneste regnskabsår solgte Toyota over 7,6 millioner køretøjer globalt.

For det nye regnskabsår, der altså løber til slutningen af marts næste år, har Toyota en forventning om at vokse både på omsætning og indtjening.

Bare for omsætningen ventes der en vækst på lidt over ti procent i forhold til det realiserede i seneste regnskabsår.

/ritzau/