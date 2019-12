Der blev færre udrejsende fra København og flere transitpassagerer i Københavns Lufthavn i november.

Normalt er november en af Københavns Lufthavns mindst travle måneder, og i år var der endnu bedre plads i lufthavnen end sidste år.

Antallet af passagerer gennem lufthavnen faldt nemlig en lille smule målt op imod november 2018.

Det er særligt de rejsende, som tager ud fra København på de helt lange og meget korte flyveture, som er blevet hjemme i år.

Det viser lufthavnens trafiktal for november.

Som det har været tendensen hele året, er antallet af passagerer, der flyver indenrigs, faldet.

Men i november blev der også færre rejsende på de lange interkontinentale ture til og fra København.

Modsat blev der flere transitpassagerer, som bruger Københavns Lufthavn som mellemstation på deres tur mellem to andre lufthavne.

Faldet i november er på omkring 45.000 ud af 2,2 millioner passagerer og udgør dermed beskedne 2,1 procent af den samlede passagertrafik.

Lufthavnen tilskriver en del af faldet - cirka to tredjedele - at november i år havde en ekstra lørdag, hvilket traditionelt er en stille dag for lufthavnen.

Tager man alle årets ti måneder med, er der et fald i antal passagerer fra Københavns Lufthavn på lidt under 60.000 - eller det, der svarer til 0,2 procent.

Der er i år sket en stigning i transitpassagerer. Hvis man kigger på resten, er faldet på omkring 100.000 rejsende, hvilket svarer til 0,9 procent.

Lufthavnens direktør, Thomas Wolbye, mener, at tallene i virkeligheden dækker over en underliggende fremgang for lufthavnen, som sløres af nogle engangshændelser.

Eksempelvis tyder lufthavnens udregninger ifølge Woldbye på, at SAS-piloternes strejke på en uge i april og maj kostede lufthavnene mellem 160.000 og 200.000 passagerer.

Desuden er de to lavprisselskaber Primera Air og WOW Air lukket i henholdsvis oktober sidste år og sommeren i år. Det har ifølge Woldbye hevet knap 400.000 passagerer ud af lufthavnens trafiktal.

Sidst men ikke mindst har Norwegian lagt en ny strategi, som Københavns Lufthavn frygter, har kostet omkring 485.000 passagerer i København.

- Uden strejker, konkurser og Norwegians justering af trafikprogrammet ville væksten i år have ligget på omkring to-tre procent, hvis man antager, at nogle rejsende har fundet andre muligheder, siger Thomas Woldbye.

- Så underliggende har der været en fin fremgang i år, ligesom vi fortsat ser en grundlæggende god efterspørgsel på flyrejser fra passagererne.

