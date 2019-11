Københavns Lufthavn har tjent færre penge i år, hvor SAS-strejke og lavere priser til flyselskaber koster.

2019 har økonomisk set været et skridt tilbage for Københavns Lufthavn, der er Danmarks største med over 30 millioner passagerer om året.

Lufthavnen har to gange siden 2019 sænket de takster, som flyselskaberne betaler for at lette og lande, og det er den primære årsag til tilbagegangen.

Samlet er omsætningen faldet med tre procent til 3,3 milliarder kroner i årets første ni måneder. Det viser lufthavnens regnskab, der er offentliggjort tirsdag.

23,3 millioner passagerer har rejst via lufthavnen i årets løb. Det er et lillebitte fald sammenlignet med sidste år.

Ud over de lavere takster har det kostet penge, at flyselskabet SAS i foråret var ramt af en pilotstrejke, der varede syv dage. Det kostede 175.000 passagerer i lufthavnen.

Desuden har det kostet passagerer, at de to islandske flyselskaber Wow Air og Primera Air er gået konkurs.

Derudover nævner lufthavnen, at antallet af passagerer er påvirket negativt af, at flyselskabet Norwegian har skåret i antallet af ruter.

Til gengæld har de rejsende i lufthavnen brugt flere penge på restauranter og shopping. Men det har ikke været nok til at opveje for de færre indtægter fra flyselskaberne.

Samlet er lufthavnens overskud for årets første ni måneder på 1,07 milliarder kroner. Det er et fald på ti procent sammenlignet med sidste år.

Københavns Lufthavn har pensionskassen ATP og den canadiske pensionsfond OTTP som hovedaktionærer med en samlet ejerandel på 59 procent.

Derudover ejer den danske stat 39 procent af lufthavnen. Den sidste smule af aktierne er ejet af en lang række småaktionærer.

/ritzau/