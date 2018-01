Antallet af passagerer faldt hos SAS i december sammenlignet med sidste år.

København. Luftfartsselskabet SAS havde færre passagerer i december. Det viser selskabets trafiktal for årets sidste måned.

I alt rejste 1,95 millioner passagerer inklusiv charterrejsende med SAS i december. Det var 6,7 procent færre end i samme måned året før.

Men selskabet kan til gengæld glæde sig over, at de rejsende betalte mere for deres billetter.

Den såkaldte yield, der dækker over omsætningen per fløjet passagerkilometer, steg med fem procent i december.

/ritzau/