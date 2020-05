Når aktivitetsniveauet bliver mere normalt igen, forventer ISS at kunne byde afskedigede medarbejdere tilbage.

Coronaudbruddet giver færre opgaver inden for blandt andet rengøring og ejendomsservice for danske ISS.

Det har på den korte bane kostet flere medarbejdere deres job, oplyser ISS i en handelsopdatering for årets første tre måneder.

- Som et resultat af det pludselig og kortsigtede fald i vores aktiviteter har vi været nødt til at hjemsende mange hårdtarbejdende medarbejdere.

- Desværre har dette også betydet afskedigelser, skriver ISS i opdateringen.

Selskabet forventer, at størstedelen af de afskedigede medarbejdere kan vende tilbage, når situationen bliver normaliseret.

ISS skriver ikke umiddelbart, hvor mange medarbejdere der har været sendt hjem eller er blevet afskediget.

Til Ritzau Finans siger Jeff Gravenhorst, administrerende direktør hos ISS, at man har oplevet mindre aktivitet inden for fly- og hotelbranchen, og at det er her, man har været nødt til at sige farvel til ansatte.

I forhold til hjemsendelsen af medarbejdere forklarer han, at det er sket for at få andel i de lønkompensationsordninger, som flere lande arbejder med - herunder Danmark.

På verdensplan har ISS mere end 400.000 medarbejdere. Det gør selskabet til en af de største danske virksomheder målt på arbejdspladser.

I handelsopdateringen skriver ISS, at i takt med at coronakrisen har foldet sig ud globalt, så har selskabet set en stigende indflydelse på sine aktiviteter over de seneste uger.

For april vurderer selskabet, at det har haft en negativ organisk salgsvækst på omkring 20 procent. Den organiske vækst er selskabets rene vækst - det vil sige fraregnet eksempelvis opkøb og udsving i valutakurser.

- Isoleret var den estimerede påvirkning af Covid-19 en negativ organisk vækst på omkring 25 procent med et fald i driftsindtjeningen på omkring 25 procent, skriver ISS i opdateringen.

Mens april altså har været en skidt måned for selskabet, er der til gengæld grund til at glæde sig over en overordnet positiv start på året.

Handelsopdateringen viser, at ISS i årets første tre måneder oplevede en organisk salgsvækst på 4,1 procent og omsatte for 19,1 milliarder kroner.

Væksten skyldtes især fremgang på flere europæiske markeder, hvor store aftaler med enkeltkunder har bidraget.

/ritzau/