2019 ser ud til at blive året med færrest topskatteydere i Danmark ifølge Danmarks Statistik.

Igen i 2019 ser antallet af topskatteydere ud til at falde i Danmark. Det viser foreløbige tal fra Danmarks Statistik. Dermed er der færre end nogensinde, der har betalt topskat, som blev indført fra 1994.

Ifølge foreløbige tal over, hvor meget der blev betalt i skat i 2019, har 478.000 betalt topskat. Det er 10.000 færre end året før. Det betyder, at der for sjette år i træk er færre topskatteydere end nogensinde før.

Da topskatten blev indført fra 1994, var der 616.000 personer i Danmark, der havde en indkomst, som der skulle betales topskat af. Det antal toppede i 2008, hvor lidt over en million betalte topskat.

Siden da er antallet faldet stabilt til nu 478.000.

Ifølge cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation Niklas Praefke skyldes faldet særligt skattereformen fra 2012, så den daværende SRSF-regering gennemførte.

Her blev grænsen for, hvornår man skal betale topskat hævet. I 2020 går grænsen ved indkomst over 531.000 kroner om året, efter at arbejdsmarkedsbidraget er trukket fra.

For indkomster over den grænse pålægges en ekstra skat på 15 procent.

Niklas Praefke opgør andelen af topskattebetalere til omkring ni procent af alle skatteydere.

