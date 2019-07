Med 2,7 millioner nye abonnenter i andet kvartal opfylder Netflix langtfra sit eget mål på fem millioner nye.

Folkene bag den amerikanske streamingtjeneste Netflix må være noget slukørede onsdag, hvor regnskabet for det andet kvartal af 2019 er blevet fremlagt.

Her fremgår det nemlig, at langt færre end ventet har valgt at blive en del af Netflix' film- og serieunivers fra april til juni. Det skriver nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Mens streamingtjenesten selv havde forventet, at fem millioner nye brugere ville tilslutte sig film- og serietjenesten globalt set, blev virkeligheden en anden.

Med 2,7 millioner nye abonnenter i andet kvartal af 2019 er det således kun omkring halvdelen af Netflix' abonnent-mål, der blev nået.

Abonnentskuffelsen kommer, efter at Netflix i årets første tre måneder formåede at hive ti millioner nye abonnenter i land.

- Vores prognose var på forkert i alle regioner, men det var den især i områder med prisstigninger.

- Vi mener ikke, at konkurrence fra andre var en faktor, siger Netflix i en udtalelse ifølge Reuters.

Det begrunder firmaet blandt andet med, at der ikke var væsentlige ændringer med nye konkurrenter i andet kvartal.

Netflix' streamingrivaler tæller blandt andre HBO og Amazon, ligesom Walt Disney og Apple har oplyst, at de inden længe åbner for lignende tjenester.

Netflix har over 151 millioner abonnenter på verdensplan, hvilket er flere end nogen andre af konkurrenterne.

/ritzau/