Spar Nords bundlinje er i første kvartal mere end ti gange så stor som i samme periode sidste år.

Spar Nord er kommet ud af årets første tre måneder med en bugnende bundlinje.

Det viser bankens regnskab, der er kommet onsdag morgen.

Overskuddet lander i de første tre måneder på 295 millioner kroner, hvilket får overskuddet på 24 millioner fra første kvartal sidste år til at blegne.

- Det vidner om, at vi er kommet rigtig godt fra start i 2021, siger bankens administrerende direktør, Lasse Nyby, i en kommentar til regnskabet.

- Den aktuelle nedlukning og situationen omkring covid-19 medfører fortsat stor usikkerhed - dog uden at det endnu har betydet større individuelle tab og nedskrivninger blandt bankens erhvervskunder, lyder det.

Den markante fremgang sammenlignet med samme kvartal sidste år skyldes primært, at banken var nødt til at nedskrive store beløb, som skulle dække coronarelaterede tab.

Nedskrivninger i bankregi sker typisk på udlån, som er udlånte penge, banken ikke længere forventer at få tilbage. Det kan dermed betragtes som tab.

I årets første tre måneder udgjorde nedskrivninger på udlån 2 millioner kroner. I samme periode sidste år nedskrev banken hele 175 millioner kroner på udlån.

Bankens samlede nettoindtægter landede i første kvartal på 414 millioner kroner for kvartalet. Her var der også fremgang at spore.

Spar Nord er en af de banker, der er blevet udpeget som systematisk vigtige finansielle institutter - også kaldet Sifi.

Det er banker med en hvis størrelse, der vurderes til at kunne skabe problemer for den danske økonomi, skulle dets fundament begynde at skride.

Den position er kun blevet mere berettiget i årets første kvartal, eftersom Spar Nord overtog BankNordiks danske aktiviteter 1. februar.

- Det har resulteret i et rekordhøjt forretningsomfang, skriver Spar Nord i regnskabet.

/ritzau/