Pandora er blevet mere optimistisk omkring, hvor hurtigt selskabet kan genåbne butikker rundt i verden.

Den danske smykkekoncern Pandora ser lysere tider foran sig, og derfor opjusterer selskabet nu forventningerne til året.

Det oplyser selskabet mandag i en fondsbørsmeddelelse.

Mens mange Pandora-butikker har været lukkede under coronakrisen, begynder flere nu at åbne, og det spiller ind på smykkekoncernens finansielle forventninger.

- Den opdaterede forventning er baseret på en antagelse om, at 20-25 procent af butikkerne vil være midlertidigt lukkede på grund af covid-19 i den første halvdel af 2021 og 5-10 procent i anden halvdel, skriver Pandora.

Selskabet forventede ellers tidligere, at det præcis ville være 25 procent i første halvdel af 2021. I øjeblikket er det 20 procent af butikkerne, der er midlertidigt lukkede på grund af coronapandemien.

Pandora venter nu en organisk vækst - udviklingen i selskabets forretning, men hvor man ikke regner opkøb med - på over 12 procent mod tidligere mere end 8 procent.

Pandora fremlagde i april salgstal for første kvartal i en handelsopdatering. Her viste resultatet, at der blev omsat for 4,5 milliarder kroner. Det svarer til en organisk vækst på 13 procent.

Tirsdag kommer Pandora med hele sit regnskab for første kvartal.

Pandora, der designer, producerer og sælger håndlavede smykker, er til stede i flere end 100 lande i over 7000 butikker. Selskabet har 2700 konceptbutikker.

Det har hovedsæde i København og har 26.000 ansatte verden over.

/ritzau/