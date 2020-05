Mandag meddelte Thor Stadil, at han stopper som bestyrelsesformand for shippingforretningen i Thornico, men det er dog ikke det eneste, der kommer til at ske i familievirksomheden.

Sønnen Christian Stadil vil i den forbindelse ændre strukturen i konglomeratet, og derfor lader han nu fem selskaber gå konkurs.

Det skriver Børsen.

Ifølge mediet er Stadil-familien nemlig færdig med selv at eje skibe, da man i stedet vil leje dem fremover, og derfor drejer konkurserne sig om selskaber, hvor skibe tidligere har været ejet gennem.

Selve strukturændringen sker kun få uger efter, at to andre skibsselskaber i familievirksomheden gik konkurs, og i en pressemeddelelse forklarer Thor Stadil konkurserne med forandringer inden for shippingbranchen:

»Set i et historisk perspektiv havde det været ideelt at undgå at begære de nu lukkede virksomheder konkurs. Men shippingmarkedet er underlagt så store forandringer, at vi skal tilpasse os udviklingen og endeligt afslutte tilførslen af midler fra hovedkoncernen.«

75-årige Thor Stadil bliver fra 1. juni afløst af Ejner Bonderup. Han kommer med erfaring fra flere stillinger inden for shippingbranchen

Thornico-virksomheden, der også ejer den danske tøj- og sportsproducent Hummel, er en af de større virksomheder herhjemme med en omsætning på mere end ni milliarder kroner.